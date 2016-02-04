Прибыль Shell упала почти в 8 раз из-за обвала цен на нефть

Чистая прибыль англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell в 2015 году из-за низких цен на нефть упала в 7,6 раза по сравнению с 2014 годом и составила 1,94 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

"Мы проводим существенные изменения в компании, реорганизуя наш upstream-бизнес, снижая затраты и капиталовложения, так как мы пытаемся переориентировать Shell и дать ответ на снижение цен на нефть", - прокомментировал глава компании Бен ван Берден (Ben van Beurden).

Выручка компании снизилась в 1,6 раза - до 272 миллиардов долларов. Объем капиталовложений в прошлом году составил 28,9 миллиарда долларов, снизившись на 8,4 миллиарда долларов.

"Сокращение было получено благодаря повышению эффективности и более выборочному подходу к новым инвестициям. Объем капиталовложений объединенных Shell и BG в 2016 году ожидается на уровне 33 миллиардов долларов", - отмечает компания.

Прибыль Shell в сфере геологоразведки и добычи (upstream) без учета разовых факторов в 2015 году составила 1,78 миллиарда долларов против 16,5 миллиарда долларов в 2014 году. В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль увеличилась на 55% - до 9,74 миллиарда долларов.

При этом чистая прибыль Shell по итогам четвертого квартала выросла почти в 1,6 раза в годовом выражении и составила 939 миллионов долларов. Квартальная выручка компании сократилась на 36% - до 60,17 миллиарда долларов.

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Объем добычи нефти и газа Shell по итогам прошлого года снизился на 4% - до 2,954 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В четвертом квартале компания сократила объем добычи нефти и газа на 5% - до 3,039 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

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Ухудшение показателя компания объясняет продажей некоторых активов, проблемами безопасности в Нигерии, а также истечением срока действия лицензий в Абу-Даби и Малайзии.