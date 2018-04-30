Как заставить "Газпром" стать цивилизованным

Украина входит в новый этап газовых отношений с Россией – в ближайшее время состоятся переговоры по поводу выдвигаемых нашей страной условий транзита газа, которые радикально изменят ситуацию и не в пользу «Газпрома». А это наверняка спровоцирует очередной скандал и судебные разбирательства.

Как известно, 19 января 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила для «Газпрома» ставку тарифа на транзит газа в страны ЕС на 50% - до 4,5 долл. с 2,8 долл. за тысячу кубометров на 100 км (в бюджете «Газпрома» на 2016 год она составляет 2,5 доллара).

*** Согласно вошедшему в силу с 1 октября 2015 года закону «О рынке природного газа», тариф на транспортировку, который ранее зависел от цены газа, теперь подпадает под государственное регулирование.

Но это только при условии прокачки по украинской газотранспортной системе 110 млрд кубометров газа в год, согласно контракту от 2009 года, который «Газпром» неоднократно называл «идеально выписанным». Если объем транзита будет меньше, что происходит из года в год, то ставка тарифа вырастет – российскому газовому монополисту придется резервировать мощности ГТС под обусловленные 110 млрд кубометров.

Кроме того, Украина полностью изменила подход к транзиту российского газа, установив тарифы на «вход и выход» газотранспортной системы и переформатировав механизм учета транзита. Это предполагает, что «Укртрансгаз» получит весь объем газа для транзита в ЕС на восточной границе и будет распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе, в виде схем замещения – виртуального реверса. Данный механизм решит проблему с предоставлением «Газпромом» шиппер-кодов для работы с европейскими трейдерами. Заявку на их получение Украина сделала еще в июле 2015 года, но российский монополист наотрез отказался их предоставить, т.к. это лишает его роли посредника при газовых операциях.

Все выдвигаемые «Газпрому» условия – не блажь Украины, о чем уже заявили в Москве. Это - полноценный переход нашей страны на правила работы европейской енергосистемы, что является обязательством, закрепленным в международных документах – о членстве в Энергетическом сообществе, в Соглашении об ассоциации с ЕС. А также согласно внутреннему законодательству - закону о рынке газа, которым наша страна имплементировала Третий энергопакет Евросоюза, призванный ликвидировать монополизм на энергорынке Европы, то есть, аннулировать зависимость от российского газа.

В принципе, фундаментальные изменения касаются не только того, что мы предлагаем «Газпрому» новую систему тарификации по транзиту, причем мы предлагаем не только ему, но и европейским компаниям пересмотреть подходы к украинскому транзиту - транспортировка газа через территорию Украины должна стать абсолютно такой же по своей практике, как и в европейских странах, отмечает президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Базовая основа, на которую мы со временем перейдем, - транспортировка не определенного количества кубометров газа, а энергии. В операциях купли-продажи газа не будет использоваться термин «кубический метр» - там будут фигурировать на европейский манер МВт, британские тепловые единицы (BTU) – то есть, передается энергия», - пояснил эксперт.

Все перечисленные транзитные новшества должны были заработать с 1 января 2016 года. Но, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина до заключения нового договора будет осуществлять транзит российского газа по старым тарифам - без учета повышения его стоимости на 50%.

«У нас сейчас нет базы для того, чтобы (выставить счета России - УНИАН) по новым тарифам, потому что не подписан договор. Мы работаем по тем договорам, которые существуют», - сказал он.

Главы «Нафтогаза» Андрей Коболев и «Газпрома» Алексей Миллер планировали встречу по этому вопросу в конце января. Но она не состоялась. Теперь источники говорят, что ее следует ожидать во второй декаде февраля.

Осознавая правомерность украинских условий и возможные риски от них, Кремль запустил излюбленную пластинку.

«Повышение Украиной ставки на транзит российского газа в Европу в очередной раз доказывает ненадежность этой страны как транзитера, а также может стать поводом для начала нового газового кризиса и перебоев в поставках голубого топлива в страны ЕС», - заявил замдиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Таким образом, история под названием «транзитная» начинает набирать обороты. УНИАН выяснял, что следует ожидать от первых переговоров Москвы и Киева и как могут развернуться события.

Украина. Арбитраж. Газпром. Капитуляция

«Газпром», по мнению Гончара, обязан согласиться на новшества в работе украинской энергосистемы, но это подразумевает приведение существующего контракта к новым реалиям. Поэтому он будет называть условия Украины неприемлемыми, переговоры закончатся ничем. Вопрос сможет разрешить только арбитраж.

«И тут важно, что «Газпром» идет на соответствующие корректировки статей долгосрочных контрактов с европейскими партнерами, но наотрез отказывается что-либо делать в отношении Украины, которая хоть и не является членом ЕС, но имплементировала европейские правила работы на энергорынке. И именно этим Киев и аргументирует свою позицию. Поэтому заявления «Газпрома», дескать, Украина пытается под внутренне законодательство строить международные отношения, не состоятельно - контракт между двумя хозяйствующими субъектами не может быть выше международно-правовых обязательств», - подчеркнул Гончар.

При этом эксперт напоминает, что в России недавно был принят закон, который вводит верховенство национального права над международным. «Поэтому «Газпром» будет настаивать, что пока принцип контракта от 2009 года находится на рассмотрении в Стокгольмском арбитраже, стороны должны его исполнять», - сказал Гончар.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также считает, что переговоры будут формальными. С учетом политической ситуации Украина-Россия, вряд ли стороны до выводов арбитража найдут какие-то компромиссные варианты решения вопроса.

«Считаю, что переговоры - формальная, процедурная часть процесса. Всем понято, что «Газпром» будет говорить о том, что действующий контракт включает и договоренности о транзите, и о поставках газа. И это подтверждается тем, что по сей день «Газпром» создает и выдвигает нам совершенно нерелевантные ситуации и счета, и абсолютно понятно, что без суда данный вопрос вряд ли решится. По итогам рассмотрения Стокгольмским арбитражем будет принято решение, думаю, однозначно в пользу Украины», - отметил эксперт.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский считает, что «Газпром» не согласится на условия Украины по транзиту газа. Он также придерживается мнения, что по этому вопросу будет подан иск Украиной в арбитраж.

«Проблема не столько в размере тарифа, сколько в изменении системы учета транзита. То есть, Украина становится полноценной частью европейской системы операторов. Соответственно, это влечет за собой полный пересмотр контрактов «Газпрома». Поэтому переговорным путем, если даже гипотетически предположить, что «Нафтогаз» и «Газпром» договорились между собой, вопрос не решится. Все равно потребует пересмотра вся контрактная база «Газпрома». А он, естественно, на это не пойдет. В арбитраже все равно будет идти разбирательство по этому вопросу. Нынешний вопрос, скорее, будет дополнением к уже поданным Украиной искам. Но арбитраж – долгая песня», - отметил Землянский.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что транзитный вопрос не обойдется без вмешательства арбитража.

Как известно, Украина в 2014 году подала иски в Стокгольмский арбитраж для пересмотра газового контракта от 2009 года, в том числе и относительно транзита. Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». При этом Антимонопольный комитет со своей стороны уже установил факт злоупотребления «Газпромом» монопольным положением на украинском рынке и выставил ему штраф в 85 млрд гривен. Соответствующий документ будет приобщен к искам в арбитраж.

5 марта 2015 года состоялось заседание по арбитражному делу «Нафтогаза» и «Газпрома», на котором был утвержден процессуальный график. Согласно ему, российский монополист до 9 октября 2016 года должен предоставить в арбитраж ответ на исковые требования.

Премьер-министр Арсений Яценюк ранее прогнозировал, что в 2016 году будет вынесен финальный вердикт Стокгольмского арбитражного суда, причем в пользу Украины.

Но, как уверяют эксперты, вердикт не коснется описанной транзитной истории.

«Арбитраж не будет делать выводы по данному вопросу, т.к. он рассматривает только то, что связывает стороны от начала действия контракта до даты подачи иска. А это – новая история и ее в будущем будет рассматривать арбитраж. Ничего добиться одномоментно не удастся», - пояснил Гончар.

Первые иски Украины рассматриваются арбитражем уже почти два года. А срок действия злополучного газового контракта истекает через 3 года. Гончар не исключает, что арбитраж дождется его завершения и вынесет свое заключение, на основании чего стороны проведут взаимозачеты. Причем арбитраж, как правило, не принимает однозначных решений в пользу одной из сторон.

Но для «Газпрома» - риск большой. По статистике, в последние годы газовый монополист, не дожидаясь решений судов, идет на уступки оппонентам в страхе потерять рынки сбыта. Кроме того, «Газпром» несет огромные убытки на фоне падения цен на нефть (с лета 2014 года нефтяные котировки обвалились на 75%), к которым привязаны его долгосрочные контракты. Он также сворачивает проекты на фоне санкций Запада, которые лишили его возможности кредитования на внешних рынках и приобретать оборудование для новых разработок. Монополия уже отменила или отложила проекты на 20 млрд долларов. Кроме того, в рейтинге самых дорогих мировых брендов 2016 года по версии аналитической компании Brand Finance, опубликованном 1 февраля, «Газпром» потерял 187 позиций по сравнению c предыдущим годом. Теперь компания занимает 299-е место и оказалась «лидером» по количеству проигранных позиций. «Газпром» в 2015 году также вылетел из первой десятки рейтинга крупнейших энергетических компаний мира, по верссии Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. Российская монополия опустилась на 43-ю позицию с 4-й в 2014 году.

Поэтому исключать то, что «Газпром» в транзитной истории будет посговорчивей, нельзя. К тому же он уже практически потерял украинский рынок – наша страна впервые прошла зимний период без российского газа и не планирует его закупку в дальнейшем. Прогнозируется полный переход на реверс.

Главное - Украина заявила свою позицию. И «Газпрому» придется вести переговоры. Он понимает, что от этого вопроса не уйти и правда – не на его стороне.

Нана Черная (УНИАН)