"Газпром" готовится к ценовым войнам в Европе - FT

"Газпром" начал подготовку к ценовым войнам за долю европейского рынка в ожидании поставок сжиженного природного газа из США, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Руководство "Газпрома" изучило экономические аспекты использования ценовой войны и находится в процессе обсуждения этого вопроса, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Издание приводит высказывание замглавы газового концерна Александра Медведева, который 1 февраля на встрече с инвесторами в Нью-Йорке заявил о том, что низкие спотовые цены в Европе уже "сделали поставки СПГ из США экономически невыгодными".

"Несмотря на то что на рынке преобладает точка зрения о том, что СПГ из Северной Америки может изменить текущую ценовую модель в Европе, в действительности об этом вообще не идет речи", - сказал Медведев.

Инвесторы опасаются, что "Газпром" перейдет к такой же стратегии на газовом рынке, к какой Саудовская Аравия прибегла на нефтяном, пишет издание. Но аналитики утверждают, что такой подход для российской компании экономически оправдан. По их мнению, пишет издание, уже низкие цены на европейском газовом рынке означают, что существует возможность относительно легко опустить их до уровня, на котором поставлять СПГ из США будет невыгодно, что позволит "Газпрому" защитить свою долю на рынке в регионе, приносящем ему значительную часть выручки.

"Как Саудовская Аравия обладает способностью нарастить добычу нефти в случае необходимости, так и "Газпром" располагает крупнейшими резервными мощностями на газовом рынке. По данным российской компании, эти резервы составляют примерно 100 миллиардов кубометров, что эквивалентно 25% от ее объема добычи и 3% от мирового", - подчеркивают в статье.

По оценке специалиста по российскому нефтегазовому сектору из Оксфордского института энергетических исследований Джеймса Хендерсона, доставка газа в Германию обходится "Газпрому" в 3,5 доллара за миллион британских тепловых единиц, тогда как поставки СПГ из США будут рентабельны при его стоимости в 4,3 доллара за миллион британских тепловых единиц. При этом цены на газ в США уже достигли 16-летнего минимума.

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В последние годы в США появилось множество проектов по переработке дешевого газа, ставшего доступным в результате сланцевого бума, напоминает FT, по данным которой первые поставки американского СПГ за рубеж ожидаются в ближайшие два месяца. Совокупный потенциал экспортных мощностей американских газовых проектов эквивалентен двум третям от экспорта "Газпрома" в Европу, отмечает издание.

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По оценке аналитика парижского банка Société Générale Тьерри Бро, чтобы вытеснить американский СПГ с европейского рынка, "Газпрому" придется пожертвовать выручкой на сумму 1,3 миллиарда долларов, что составляет менее 1% от среднегодовых продаж компании. Контрактные цены "Газпрома", которые привязаны к стоимости нефти, снижаются в соответствии с тенденциями на рынке и, как отмечает FT, вероятно, еще больше упадут в ближайшие шесть-девять месяцев.

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По мнению Бро, европейские спотовые цены, вероятно, упадут ниже уровня предельной стоимости поставок американского СПГ во второй половине этого года. Аналитики, однако, полагают, что "Газпрому" будет проблематично держать низкие цены долгое время, пишет FT. В качестве среднесрочной стратегии "Газпром", по их мнению, может вести такую ценовую политику, чтобы помешать появлению новых СПГ-проектов.