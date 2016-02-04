Польша продлила на 4 месяца срок анализа "Северного потока-2"

Польское антимонопольное управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) продлило на 4 месяца срок рассмотрения вопроса о создании СП по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщается в четверг на сайте организации, сообщает ТАСС.

"Управление признало, что существует необходимость продолжения рассмотрения (этого вопроса). Необходимо точно изучить влияния сделки на польский рынок поставок газа", - говорится в сообщении.

В UOKiK запрос на оценку создания совместного предприятия под названием Nord Stream 2 AG поступил в декабре прошлого года.

Как сообщалось, в нем должны принять участие российский "Газпром", а также компании из Германии, Франции, Нидерландов и Швейцарии.

Ранее польское правительство выступало с критикой планов по строительству газопровода "Северный поток-2", называя его "геополитическим проектом России".

"Польша не согласна с проектом "Северный поток-2", - пояснила позицию своего правительства в отношении газопровода польский премьер Беата Шидло во время своего визита в Осло в этом феврале.

"Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК) New European Pipeline AG. "Газпрому" в СПК будет принадлежать 50%, германским E.ON и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской ENGIE - по 10% каждой.

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Польша неоднократно выступала против «Северного потока-2», заявляя, что газопровод несет угрозу энергобезопасности Европы, поскольку усилит ее зависимость от российского газа.