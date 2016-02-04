Еврокомиссия резко понизила прогноз цены нефти

Еврокомиссия в своем зимнем экономическом прогнозе понизила оценку средней цены на нефть марки Brent в 2016 году почти на 34% - до 35,8 доллара за баррель с 54,2 доллара за баррель в предыдущем, осеннем прогнозе.

Прогноз на 2017 год также существенно снижен – до 42,5 доллара с 58,8 доллара за баррель, сообщает Прайм.

ЕК отмечает высокую неопределенность этого "технического" прогноза в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Неопределенность связана, в частности, с геополитической напряженностью и прогнозами роста предложения нефти в связи с возвращением Ирана на мировой рынок.

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Напомним, с начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов.