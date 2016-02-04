Merrill Lynch прогнозирует новый пик "сланцевой революции" в США к 2020 году

Добыча сланцевой нефти в США может вновь перейти к росту во второй половине 2016 года на фоне роста цен, а к 2020 году может вновь перейти к развитию в полную силу в связи со снижением добычи в странах, разрабатывающих традиционные запасы, сообщает Прайм со ссылкой на доклад Bank of America Merrill Lynch.

"Добыча традиционной нефти в не входящих в ОПЕК странах, как ожидается, повсеместно снизится к 2020 году... "Лучом надежды" станут сланцевые запасы, инвестиционный цикл которых короче, чем у добычи традиционной нефти. Учитывая ожидаемый рост цен, количество буровых установок США снова увеличится ко второму полугодию 2016 года. Таким образом, мы видим, что добыча сланцевой нефти снижается на 470 тысяч баррелей в день при стоимости нефти WTI в 40 долларов за баррель, возвращаясь к росту при 50 долларах за баррель. При ценах выше 60 долларов за баррель рост добычи превышает 400 тысяч баррелей в день", - отмечают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Таким образом, эксперты банка полагают, что сланцевая нефть в США является единственным источником "черного золота" вне ОПЕК, который может существенно увеличить добычу к 2020 году, но не на текущих ценовых уровнях.

"Структурный сдвиг в сторону более низкой ценовой конъюнктуры будет иметь глубокие и долгосрочные последствия для добычи вне картеля. С учетом того, что цены торговались ниже 30 долларов за баррель, ожидаемое нами 10-процентное сокращение мировых капвложений в отрасль в 2016 году начинает выглядеть скромным. Текущая добыча на зрелых месторождениях, кажется, начинает снижаться более быстрыми темпами, так как капвложения на их обслуживание также сократились", - отмечают эксперты.

Читайте такжеЧистая прибыль Shell в 2015 году упала почти в 8 раз из-за обвала цен на нефть

"Мы теперь ожидаем, что общий объем поставок от не входящих в ОПЕК странах снизится до 56,4 миллиона баррелей в день в 2017 году, прежде чем восстановится до 57,5 миллиона баррелей в день в 2020 году, что близко к уровням добычи в 2015 году", - отмечается также в докладе. Что касается ОПЕК, то, по оценкам аналитиков Bank of America Merrill Lynch, ОПЕК необходимо увеличить добычу на 4,1 миллиона баррелей в день в течение ближайших пяти лет, чтобы "сбалансировать рынок".

Читайте такжеЕврокомиссия резко понизила прогноз цены нефти

С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.