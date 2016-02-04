Morgan Stanley ухудшил прогноз по нефти: цены будут снижаться до конца года
Аналитики банка ухудшили ожидания средних цен на каждый из кварталов текущего года.
Американский инвестбанк Morgan Stanley пересмотрел прогноз цен на нефть марки Brent в 2016 году в сторону понижения, предположив, что котировки будут последовательно снижаться до конца года, передает Bloomberg.
Аналитики банка ухудшили ожидания средних цен на каждый из кварталов текущего года.
Теперь прогнозы составляют $31 за баррель в первом квартале, по $30 за баррель во втором и третьем кварталах и $29 за баррель в четвертом квартале.
Ранее ожидалось, что баррель Brent будет стоить $42 в январе — марте, затем подорожает до $45 и $48 во втором и третьем кварталах соответственно и подскочит до $59 в октябре — декабре.
«Спрос, который оказался слабее ожиданий, и предложение, превосходящее прогнозы, вкупе с растущими запасами и активным хеджированием откладывают ребалансировку рынка нефти», — отмечается в обзоре, передает Gazeta.ru.
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Ранее сообщалось,что Morgan Stanley понизил прогноз по курсу рубля на 2016 и 2017 годы. По оценкам аналитиков инвестбанка, среднегодовой курс доллара в 2016 году составит 87 руб. против 69 руб. в предыдущем прогнозе.