Рада приняла закон о виртуальном реверсе газа из Европы

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, позволяющий проводить взаимозачет транспортируемого в Европу и из Европы природного газа без его фактического перемещения.

За принятие законопроекта №3074 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа» проголосовал 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Максим Курячий отметил, что предложенные в законопроекте изменения дадут возможность взаимозачета газа, который поставляется в Евросоюз через Украину, и газа, который поставляется в обратном направлении, без его физического перемещения.

В ходе обсуждения документа депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сообщил, что его фракция поддержит законопроект только при условии его «связки» с нормой о том, что украинский газ собственного производства будет идти на потребности населения.

«Только в такой связке мы голосуем за это предложение. Нам десятый раз говорят, что это не имеет отношения (к этому законопроекту - УНИАН), а население дальше берет газ, себестоимость которого 50 долл., за 300 долл.», - сказал Соболев.

В ответ на данное заявление Соболева присутствовавший на заседании Верховной Рады министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин отметил, что рассматриваемый законопроект вносит чисто технические правки в Налоговый кодекс.

«Тут не идет речь о политике или экономике, исключительно оформление. Все остальные политические заявления не имеют к Налоговому кодексу никакого отношения», - сказал Демчишин.

Как сообщал УНИАН, законопроект предполагает, что для осуществления виртуального реверса газа, украинский оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» и венгерский оператор FGSZ подписали договор о сочетании трансграничных газопроводов. Договор касается всех газопроводов, пересекающих украинско-венгерскую границу.

Украина с 2013 года обсуждает с Венгрией и Словакией возможности организации так называемого виртуального реверса газа, который предполагает отбор Украиной объемов газа, которые идут от «Газпрома», и компенсацию этих объемов европейскими операторами, в том числе немецкой компанией RWE. На текущий момент проведено уже несколько раундов таких переговоров, однако пока этот вариант не предусмотрен в договорных отношениях между странами.

В конце мая 2015 года Украина и Венгрия подписали договор о газовом интерконнекторе, который ликвидирует потребность в строительстве физических мощностей по поставкам газа между странами.

Для начала работы по новому соглашению «Укртрансгазу» необходимы шиппер-коды, которые предоставляют информацию о потоках газа, их направлениях, объемах, времени, заказчиках, получателях и т.п.

«Газпром» не предоставляет украинской стороне шиппер-коды или информацию об отдельных партиях газа, который он транспортирует по территории Украины. На газоизмерительных станциях на западной границе Украины весь объем газа передается компании Gazprom Export – дочернему предприятию «Газпрома». После этого «Газпром» передает газ соседним с Украиной операторам ГТС, раскрывая им шиппер-коды.