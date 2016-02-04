"Газпром" прокомментировал сообщение о планах начать ценовую войну с США в Европе

У «Газпрома» нет необходимости открывать ценовую войну, заявил зампред правления компании Александр Медведев, комментируя сообщения СМИ о том, что «Газпром» может сбить цены на газовом рынке Европы до уровня, при котором поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из США будет просто невыгодно.

«В долгосрочных контрактах нет дисконта цен, есть установка нового уровня цен по формуле в соответствии с ситуацией на рынке. Другой объем нашего экспорта косвенно связан с ценообразованием на газовых хабах в определенных коридорах. В отношении этих цен никаких дисконтов мы не применяли и применять не будем», — заявил Медведев на дне инвестора в Лондоне, передает РБК.

Зампред «Газпрома» отметил, что в компании вообще не видят смысла поставлять СПГ в Европу, в то время как его экспорт в страны Азии может принести производителям большую прибыль. «Поэтому мы спокойны, но внимательны», — пояснил Медведев, отметив, что в случае необходимости «Газпром» сможет использовать резервы и сократить свои затраты на добычу и транспортировку газа.

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Ранее Financial Times рассказала о подготовке «Газпрома» к ценовым войнам в Европе. Как пишет газета, «Газпром» может использовать стратегию, применяемую Саудовской Аравией на нефтяном рынке, и опустить цены на газ в Европе до неприемлемого для конкурентов из американских СПГ-проектов уровня. По мнению аналитиков, это позволит «Газпрому» защитить свою долю на рынке в регионе, приносящем ему значительную часть выручки.

По оценке аналитика парижского банка Société Générale Тьерри Бро, чтобы вытеснить американский СПГ с европейского рынка, «Газпрому» придется пожертвовать выручкой на сумму $1,3 млрд, что составляет менее 1% от среднегодовых продаж компании.

Аналитики, однако, полагают, что «Газпрому» будет сложно удерживать цены на газ на низком уровне продолжительное время. В качестве среднесрочной стратегии компания, по их мнению, может использовать методы ценовой войны, чтобы помешать появлению новых СПГ-проектов.