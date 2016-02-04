Набсовет "Укрнафты" назначил трех новых членов правления

Наблюдательный совет крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта» избрал в состав правления компании трех новых членов, сообщил глава правления «Укрнафты» Марк Роллинс на пресс-конференции.

По его словам, членами правления назначены Геннадий Радченко (украинец), Роберт Уолли (британец) и Маврикий Калугин (гражданин США).

«У нас сейчас уже назначено шесть из семи членов правления», - добавил Роллинс.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

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Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.