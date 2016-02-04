Украина отложила на неопределенный срок внедрение на АЭС нового российского топлива

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, в очередной раз отложила внедрение российского ядерного топлива ТВСА-12, загрузка опытной партии которого ранее планировалась на 2014 год.

«Необходимо дополнительно решить с ОАО «ТВЭЛ» вопросы, касающиеся длительного сухого хранения отработавшего топлива ТВСА-12, и получить отчет референтного опыта использования этих кассет на энергоблоке №1 Калининской АЭС (Россия – УНИАН). По решению ГП «НАЭК «Энергоатом» срок внедрения ТВСА-12 отложен на неопределенный срок», – говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, загрузка опытной партии ТВСА-12 на АЭС Украины ранее планировалось на 2014 год на энергоблоке №4 Ривненской АЭС.

В начале 2015 года "Энергоатом" отложил внедрение этого топлива в связи с необходимостью получить от российской компании "ТВЭЛ" ряд доработанных документов относительно его хранения после завершения срока эксплуатации на АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним.

Ривненская АЭС - первая в Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов в Украине, и единственная - с энергоблоками на базе первых реакторов этой серии ВВЭР-440 (В-213). На АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока общей мощностью 2880 МВт.

РАЭС расположена в Волынском Полесье, около реки Стыр в 4 км от города Кузнецовск.