"Укрнафта" останется прибыльной при цене нефти не ниже $33 – глава правления

Деятельность крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта» останется прибыльной при цене реализации нефти не ниже чем 33 долл. за баррель.

Об этом на пресс-конференции сообщал глава правления компании Марк Роллинс.

«При цене 33 долл. за баррель мы получим прибыль на грани. При более низкой цене у нас будет отрицательный денежный поток. Но сейчас у нас положительный денежный поток», - сказал Роллинс.

Также он сообщил, что компания закладывает в свой бюджет на 2016 год среднюю цену на нефть 33 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса, однако контракт с ним наблюдательный совет «Укрнафты» подписал только в конце сентября.

Уже в октябре «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год и уплатила текущие налоги.

В начале декабря набсовет «Укрнафты» полностью сменил состав правления. Вместе с тем, в декабре глава «Укрнафты» представил план развития компании, указав в нем необходимость погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн.

На встрече с журналистами Роллинс заявил, что нужно пересмотреть дивидендную политику, отказавшись от порочной практики выкачивания государством всех денежных поступлений, иначе при существующих низких ценах на энергоносители компанию ждет медленная смерть.

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Предшественник Роллинса Питер Ванхеке неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб. м газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.