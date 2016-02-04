Общее собрание членов Оптового рынка электроэнергии избрало двух новых директоров

Общее собрание членов Оптового рынка электроэнергии избрало в Совет ОРЭ двух новых директоров с правом голоса – гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироту и первого заместителя гендиректора «Николаевоблэнерго» Алексея Беспалова.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

По его словам, это позволит изменить нынешнюю ситуацию, когда Совет ОРЭ контролируют представители негосударственного сектора. «Увеличение в составе Совета ОРЭ голосующих директоров - представителей государства позволит Минэнергоугля укрепить свою позицию при принятии стратегических решений, направленных на обеспечение энергетической безопасности государства», - отметил источник.

Справка УНИАН. В состав Совета ОРЭ входят 10 директоров с правом голоса - по 5 от производителей и поставщиков, а также 5 директоров без права голоса - по одному представителю от органа государственного управления (Минэнергоугля), органа государственного регулирования (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг), Антимонопольного комитета Украины, оптового поставщика (госпредприятия «Энергорынок») и оператора магистральных и межгосударственных электросетей (госпредприятия «Укрэнерго»).

Председатель Совета ОРЭ избирается сроком на 1 год простым большинством голосов директоров с правом голоса.