Минэнерго проведет внеплановые аудиты компаний "Центрэнерго" и "Укринтерэнерго"

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что проверка будет проводиться для "выяснения законности заключенных контрактов на импорт угля, соответствие декларируемых объемов фактически поставленным, наличие сертификатов качества и происхождения угля, и определение качественных показателей угля, который физически находится на складах, а также выяснения ценовых параметров поставок".

В министерстве отметили, что в случае выявления нарушений законодательства материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи соответствующей оценки.

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"Результаты аудита дадут возможность Министру энергетики аргументированно доложить общественности относительно резонансных вопросов импорта угля на предприятия государственной генерации, основываясь на соответствующих документах", - говорится в сообщении.

При этом, Владимир Демчишин обратился к руководству ГФС и СБУ с просьбой также отреагировать на резонансную информацию относительно поставок импортного угля на предприятия государственной генерации.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимр Демчишин ухвалив рішення про проведення позапланових внут... Posted by Міністерство енергетики та вугільної промисловості України on Thursday, February 4, 2016

Как сообщал УНИАН, Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отрицает информацию, которая появилась в СМИ, о закупке государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" угля антрацита из зоны АТО под видом угля из Южно-Африканской республики, который значительно дороже.