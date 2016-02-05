Обама хочет ввести налог на нефть в 10 долларов за баррель

Президент США Барак Обама предложит в бюджете на 2017 финансовый год беспрецедентный налог на нефть в размере 10 долларов за каждый баррель, которые пойдут на финансирование экологических инициатив и строительство инфраструктуры, сообщил Белый дом.

Как ожидается, контролируемый республиканцами конгресс отвергнет эту инициативу.

Предполагается, что налог будут платить нефтяные компании, а сборы от него будут использоваться для строительства городского транспорта, высокоскоростных железнодорожных магистралей, внедрение экологически чистых видов транспорта и роботизированных автомобилей, передает Прайм.

По заявлению пресс-секретаря Обамы Джоша Эрнеста, налог будет вводиться постепенно в течение пяти лет. "План президента повысит американские инвестиции в экологически чистую транспортную инфраструктуру примерно на 50% по сравнению с нынешним уровнем, а также поможет реформировать существующие инвестиции, чтобы сократить выбросы двуокиси углерода, сократить потребление нефти и создать новые рабочие места", - говорится в заявлении Белого дома.

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Обама рассчитывает "в корне изменить транспортный ландшафт на десятилетия вперед, сократив зависимость от нефти и выбросы парниковых газов, а также укрепив способность реагировать на изменения климата".

Предложения Обамы отражают стремление президента США оставить след в истории за счет крупных реформ. Он на протяжении ряда лет указывал, что потенциальные конкуренты Соединенных Штатов, прежде всего Китай, активно инвестируют в инфраструктуру, дороги, транспорт, выработку и применение экологически чистой электроэнергии.

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США в области транспорта имеют ряд особенностей. В стране развит преимущественно автомобильный и авиационный транспорт, железные дороги перевозят сравнительно мало пассажиров. Интегрированная и разветвленная система городского транспорта есть в Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне и ряде других городов, однако есть немалое количество крупных городов, где городской транспорт развит слабо (например, Даллас и Атланта).