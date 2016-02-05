Глава АМКУ заявил, что у ведомства есть право оштрафовать "Газпром" на 86 миллиардов

Судебный спор в Стокгольмском арбитраже не является препятствием для выставления Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа российскому газовому монополисту «Газпрому» за злоупотребление своим положением в размере 85,97 млрд грн, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

«Рассмотрение Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма спора между сторонами контракта не исключает и не противоречит реализации Антимонопольным комитетом предоставленных ст.7 закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» полномочий», - написал Терентьев.

Также он добавил, что согласно контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», его предметом является услуга по транзиту природного газа по территории Украины. «Нафтогаз Украины» является исполнителем, а «Газпром» - заказчиком указанной услуги на платной основе, то есть стороны выступают в качестве участников рынка - покупателя и продавца и подпадают под юрисдикцию АМКУ.

Сумма штрафа, согласно сообщению, была увеличена, по сравнению с базовой, из-за нежелания российского монополиста сотрудничать. «Учитывая наличие отягчающих обстоятельств, а именно, то, что «Газпром» не сотрудничал с комитетом, нарушение было продолжительным, и не прекращено, базовый размер штрафа был увеличен на 30 процентов», - написал глава АМКУ. Конечная сумма штрафа составляет 85,97 млрд гривень. Выплатить штраф «Газпром» обязан в двухмесячный срок со дня получения решения о наложении штрафа, или обжаловать его в хозяйственном суде в тот же срок.

Также в сообщении указывается, что «Газпром» обязан прекратить указанные в постановлении АМКУ нарушения. «Кроме того, «Газпром» в течение двух месяцев должен прекратить нарушение. Для выполнения этого пункта решения ответчик может использовать любой законный способ, в том числе, проведение переговоров с НАК «Нафтогаз Украины», по результатам которых должны быть установлены обоснованные условия приобретения и реализации услуги по транзиту природного газа по территории Украины», - написал Терентьев.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в АМКУ с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях».

Антимонопольный комитет 24 декабря 2015 года признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства их злоупотреблений монопольным положением в Украине.

А 22 января 2016 года Антимонопольный комитет выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф в 85,97 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

19 января 2016 года Украина в одностороннем порядке повысила для компании «Газпром»стоимость услуги по транзиту российского газа в страны ЕС на 50%. Тариф вырос до 4,5 долл. за каждые 100 км.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход из газотранспортной системы. Но Украина до заключения нового договора будет осуществлять транзит российского газа по старым тарифам без учета повышения его стоимости.

В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года, в том числе в части транзита российского газа.