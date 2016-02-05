Украина в январе на 28% сократила импорт угля
Украина в январе 2016 года в денежном выражении сократила импорт угля по сравнению с январем 2015 года на 28%, - до 106 млн долл. с 146,6 миллионов долларов, сообщает Государственная фискальная служба.
Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе 2016 года являлись Россия, Австралия и США, тогда как в январе 2015 года - Россия, США и Южно-Африканская республика.
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Импорт угля из России в денежном выражении увеличился за отчетный период до 54,97 млн долл. с 51,4 млн долл., из США – сократился до 13,56 млн долл. с 43,9 млн долл. Из Австралии Украина импортировала в январе 2016 года угля на сумму 23,21 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл.
Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Казахстан.
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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.
Около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.