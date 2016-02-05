Россия больше не крупный поставщик - лидером поставок нефтепродуктов в Украину стала Беларусь

Украина в январе 2016 года сократила в денежном выражении импорт нефтепродуктов по сравнению с январем 2015 года на 33% - до 175 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов в Украину из Беларуси в январе составил 133,27 миллиона долларов (76,2% от общего объема), из Литвы – 11,365 миллиона долларов (6,5%), из Греции – 11,315 миллиона долларов (6,5%).

Стоит отметить, что в таможенной статистике не отражается доля импорта из России, как крупного поставщика, который в январе 2015 года поставлял в Украину 15,2% от всего объема импортируемых нефтепродуктов.

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Как сообщал УНИАН, с начала октября 2015 года Россия резко снизила экспорт сжиженного газа и дизельного топлива в Украину.

Прекращение поставок дизельного топлива в Украину российские поставщики аргументируют запретом властей РФ на экспорт нефтепродуктов, которые могут быть использованы украинской армией.

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По итогам 2015 года почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,733 миллиарда долларов. На втором месте (доля 21,9%) импорт топлива из России – 0,845 миллиарда долларов, на третьем – из Литвы - 0,414 миллиарда долларов (доля 10,7%).