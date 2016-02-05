Судебный спор "Нафтогаза" и "Газпрома": решения Стокгольма по транзиту ожидают в начале 2017 года

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает в начале 2017 года решения Стокгольмского арбитража по иску к российскому «Газпрому» в части пересмотра контракта на транзит российского газа через Украину, после чего станет возможным разблокирование виртуального реверса газа, чего украинская сторона добивается с 2014 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя принятый 4 февраля Верховной Радой закон о виртуальном реверсе газа.

«Газпром» … упорно блокирует виртуальный реверс, отказываясь предоставлять нам так называемые пары шиппер-кодов. Другими словами, отказывается предоставлять нам необходимую информацию для перехода на европейские правила отношений между газотранспортными операторами Украины и Словакии, Румынии, Венгрии и Польши. Но мы с этим мириться не будем. Мы уже подали против «Газпрома» иск в Стокгольмский арбитраж. Ожидаем решения в начале следующего года. Параллельно настаиваем на проведении переговоров по данному вопросу с привлечением Еврокомиссии», - написал Витренко.

«Да, для России виртуальный реверс на границе Украины и Европейского Союза - это окончательный крах политики изолирования отдельных рынков для того, чтобы газ можно было использовать как политическое оружие или просто банально злоупотреблять своим монопольным положением на этих рынках», - добавил Витренко.

По словам менеджера «Нафтогаза», разблокирование виртуального реверса для Украины увеличит мощности для доставки газа из Европы более чем в три раза, - до 60-70 млрд куб. м в год с 20 млрд. куб в год.

«То есть, если раньше нас с газовым рынком Евпропы связывала пара тропинок, в прошлом году мы построили новую дорогу с одной полосой, то виртуальный реверс разблокирует для нас четыре автобана», - объяснил важность принятого парламентом закона Витренко.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» до 9 октября 2016 года должен предоставить в Стокгольмский арбитраж ответ на исковые требования НАК «Нафтогаз Украины», которые украинская энергокомпания подала в 2015 году, стремясь внести изменения в газовые контракты от 2009 года.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» также подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.