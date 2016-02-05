Яценюк заявил, что "Нафтогаз" в этом году станет прибыльным

Государственный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины", пребывающий в стадии реформы управления и формирования Наблюдательного совета компании, в 2016 году должен выйти на показатели прибыльной деятельности, сказал в ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Факт был в том, что в течение последних 10 лет наибольшая коррупция в Украине существовала в нефтегазовом секторе. Миллиарды долларов, которые выкачивались из госкомпании НАК "Нафтогаз Украины", десятки посредников, сотни фирм и темные контракты с Российской Федерацией приводили к грабежу миллиардов долларов из карманов налогоплательщиков, - сказал Яценюк. - Этому правительству удалось: нет больше посредников, нет больше темных российских компаний - только прямые соглашения. Если дефицит "Нафтогаза" в позапрошлом году был "минус" 10 миллиардов долларов, то в прошлом году это уже 1 миллиард долларов. А в этом году "Нафтогаз" станет впервые прибыльным".

Ранее в правительстве ожидали, что "Нафтогаз" в 2016 году выйдет на показатели безубыточности.

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В Кабмине рассчитывают, что реформа управления "Нафтогазом" станет образцовой для всех остальных крупных госхолдингов, в том числе занимающих монопольное положение на тех или иных рынках. Реформа НАК осуществляется при непосредственном участии и наблюдении Европейского банка реконструкции и развития. Ответственным за реформу признано Министерство экономического развития и торговли. Это ведомство является куратором "Нафтогаза".

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Вместе с тем, в правительстве отмечают политическое давление, которое оказывают некоторые народные депутаты, стремящиеся установить контроль за "Нафтогазом". В частности, давление в части реформы "Нафтогаза" и установления контроля за госкомпанией стало причиной заявления министра экономразвития Айвараса Абромавичуса о своей отставке с должности министра.