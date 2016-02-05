Доходы России от экспорта нефти в 2015 году упали почти вдвое

Доходы России от экспорта нефти в 2015 году снизились на 41,7% по сравнению с 2014 годом - до 89,57 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Отмечается, что падение доходов произошло несмотря на рост экспорта нефти на 9,4% - до 244,485 миллиона тонн. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 11,2% - 221,6 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок составил 83,9 миллиарда долларов (на 42% меньше, чем за 2014 год). Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 5,2% - до 22,88 миллиона тонн, в денежном выражении показатель сократился на 32,3% - до 5,62 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ за 2015 год вырос на 4% - до 171,53 миллиона тонн, но в денежном выражении он составил 67,4 миллиарда долларов, что ниже показателя 2014 года на 41,7%.

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье вырос по сравнению с 2014 годом на 5,19% - до 163,2 миллиона тонн, в денежном выражении - снизился на 41,8%, до 63,348 миллиарда долларов. Экспорт в страны СНГ сократился на 14,21% - до 8,27 миллиона тонн, в денежном выражении - на 39%, до 4,05 миллиарда долларов.

В том числе, бензина было вывезено 4,74 миллиона тонн, что на 13,6% больше 2014 года; доходы составили 2,481 миллиарда долларов (минус 21,5%). В страны дальнего зарубежья экспорт бензина вырос на 18,75% - до 2,449 миллиона тонн, дав 1,317 миллиарда долларов (снижение на 27,7%), в страны СНГ экспорт бензина вырос на 8,6% - до 2,297 миллиона тонн, дав 1,163 миллиарда долларов (снижение на 13,1%).

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Экспорт дизельного топлива в 2015 году вырос на 7,6% - до 51,02 миллиона тонн на 25,85 миллиарда долларов (снижение на 36,6%). Экспорт в дальнее зарубежье вырос на 8,19% - до 47,82 миллиона тонн на 24,1 миллиарда долларов (снижение на 36,9%). Экспорт в страны СНГ вырос на 0,08% - до 3,2 миллиона тонн на 1,74 миллиарда долларов (снижение на 31,7%).