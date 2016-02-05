В России не перестают надеяться на повышение цен на нефть до $100 за баррель

Аналитик "Газпромбанка" Владимир Кравчук ждет разворота цен на нефть и их роста до уровня 42,5 доллара за баррель, сообщает РБК.

"Мы рекомендуем покупать нефтяные фьючерсы по рыночным котировкам (в момент написания отчета около 34,5 доллара за бочку) с технической целью в диапазоне 40,0-42,5 доллара за баррель, что подразумевает 25-процентный потенциал роста", - говорится в сообщении.

В статье сообщается, что основным катализатором роста нефтяных котировок, на наш взгляд, является "крайне несправедливая цена нефти" в настоящее время. "Справедливая" цена нефти, вычисленная, исходя из исторических соотношений с ценой золота, уже сейчас лежит в диапазоне 95–100 долларов за бочку.

Важным драйвером роста, по мнению Кравчука, может стать "возможное усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке", что будет способствовать не только росту нефти, но и золота.

"Ожидаемый рост нефтяных котировок будет способствовать укреплению рубля, по крайней мере на горизонте 1–2 месяцев, что в свою очередь окажет благотворное влияние на российский рынок рублевого долга и, в частности, на рынок ОФЗ", - сообщает издание.

2016 год начался с нового обвала цен на нефть - стоимость барреля Brent в январе пробивала отметку 28 долларов за барр Для сравнения: в 2014 году на пике нефть стоила 114,99 доллара за баррель, в 2015 году - 68,4 доллара. Превышение предложения над спросом, замедление экономики Китая, снятие санкций с Ирана заставляют экспертов думать, что период низких цен затянется надолго. В начале года свои прогнозы по нефти снизили Societe Generale, ING, Barclays, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и др.

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Свой прогноз по средним ценам на нефть снизил и Всемирный банк — с 51 доллара до 37 долларов за баррель. При этом к концу года аналитики ждут восстановления рынка. Консенсус-прогноз Bloomberg, составленный на основе опроса 42 экономистов, показывает, что эксперты ждут роста цен на нефть до 39,2 доллара за баррель в первом квартале 2016 года. К концу года цены вырастут до 51 доллара за баррель, считают экономисты.