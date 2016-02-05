Украина хочет экспортировать электроэнергию в Беларусь, Молдову и Литву

Украина к апрелю текущего года намерена возобновить ранее остановленный из-за дефицита угля экспорт электроэнергии в Беларусь, Молдову и начать ее поставки в Литву.

Об этом на Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"С апреля, а может даже с марта, уверен, будем возобновлять экспорт электроэнергии", - сообщил министр.

Также он рассказал, что уже были проведены соответствующие переговоры с Литвой, Беларусью и Молдовой.

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Как сообщал УНИАН, на фоне дефицита угля для теплоэлектростанций Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Выручка от экспорта электроэнергии в Венгрию в 2015 году составила 144,9 миллиона долларов, или 96% от общего экспорта электроэнергии. В Польшу за отчетный период Украина экспортировала электроэнергию на 2,7 миллиона долларов, в Молдову – на 1,2 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии из России в 2015 году в денежном выражении составил 84,9 миллиона долларов, тогда как в 2014 году Украина электроэнергию не импортировала.

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Справка УНИАН. Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "ЭРУ Трейдинг".