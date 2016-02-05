Российский нефтегигант "ЛУКОЙЛ" продает сеть заправок в странах Балтии и Польше

Дочерняя компания российского ПАО «ЛУКОЙЛ» — Europe Holdings BV — подписала договоры о продаже австрийской компании AMIC Energy Management GmbH около 230 АЗС на территории Литвы, Латвии и Польши, сообщается на сайте компании.

Закрытие сделок ожидается во втором квартале 2016 года после получения одобрения антимонопольных ведомств этих государств.

Читайте такжеРоссийский "Лукойл" из-за падения цен на нефть сократил чистую прибыль на 60% Согласно достигнутой договоренности, управление сетями АЗС в Литве и Латвии будет осуществляться компаниями UAB Luktarna и AS VIADA Baltija, аффилированными с менеджментом UAB Lukoil Baltija.

Решение о продаже розничной сети в Литве, Латвии и Польше принято в рамках программы по оптимизации структуры розничных активов ЛУКОЙЛа в Европе.