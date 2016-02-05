Южно-Украинская АЭС подключила к сети блок №2

Южно-Украинская атомная электростанция подключила к сети энергоблок №2 после проведения ремонта, начавшегося 27 января текущего года, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"5 февраля 2016 года в 15:02 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оборудование первого и третьего энергоблоков АЭС работает в заданном режиме.

"Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 5 февраля 2016 составляет 0,1 мкЗв/ч", - отмечают в компании.

Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

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Как сообщал УНИАН, Южно-Украинская АЭС 27 января отключила от энергосети блок №2, на котором 26 января отключился один из четырех главных циркуляционных насосов, осуществляющих подачу теплоносителя в активную зону ядерного реактора.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Оператором АЭС является госкомпания "Энергоатом".

Южно-Украинская АЭС – это 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.