Сегодня в Украину прибывает очередная партия угля из ЮАР – Демчишин

Сегодня, 5 февраля, в Украину прибывает очередное судно с углем из Южно-Африканской республики, который поставляется на теплоэлектростанции государственной генерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом на Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Сегодня заходит ещё одна лодка из ЮАР в порт, уголь будет отгружаться "Центрэнерго", - сказал Демчишин.

Ранее госкомпания "Центрэнерго" сообщала, что второе судно с 85 тысячами тонн угля из ЮАР прибудет в Украину в конце января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, первая партия угля из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн была доставлена в Украину в начале декабря 2015 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Между тем, 3 февраля в СМИ появилась информация, что под видом более дорогого угля из ЮАР для "Центрэнерго" поставляется антрацит из зоны АТО. При этом сообщалось, что контролируют этот процесс люди, приближенные к Виктору Медведчуку, который берет участие в переговорах Украины и России по урегулированию войны на Донбассе, а также является кумом президента России Владимира Путина.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, комментируя данную информацию, отрицал ее правдивость, уточняя, что уголь из зоны АТО закупается по 1200 гривни/тонна, а из ЮАР - по 74 доллара/тонна. Однако 4 февраля министр обратился в Службу безопасности Украины и Государственную фискальную службу с просьбой проверить контракты на поставку угля для "Центрэнерго".