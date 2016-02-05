Украина за 2-3 года снизит зависимость от российского ядерного топлива - Демчишин

Украина в течение двух-трех лет может существенно снизить зависимость от поставок российского ядерного топлива, доля которого на украинских АЭС в настоящее время находится на уровне 90%.

Об этом на Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Мы активно работаем в атомно-промышленном сегменте, уменьшаем зависимость в поставках ядерного топлива. Это в моем понимании последнее направление, в котором имеется существенная зависимость от России, но уверен, что в течение 2-3 лет этот вопрос можно решить", - сказал Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у американско-японской компании Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в прошлом году почти все топливо поставлялось из России.

В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.