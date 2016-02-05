Достройки двух блоков Хмельницкой АЭС в ближайшее время не будет – Демчишин

Работы по завершению строительства третьего и четвертого блоков на Хмельницкой атомной электростанции, которые ранее Кабинет министров планировал на 2018 год, в ближайшее время проводиться не будут из-за необходимости дополнительной экспертизы данного проекта.

Об этом на Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Достройки ХАЭС в ближайшее время не будет", – заявил Демчишин.

По его словам, необходимо получить дополнительную информацию от экспертов о целесообразности реализации проекта на существующих конструкциях, которые были возведены ещё в советское время.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2014 года на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк озвучил срок достройки атомных энергоблоков – 2018 год. При этом в программе действий правительства сообщалось, что завершить строительство планируется до 2020 года.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания "Атомстройэкспорт". В конкурсе, кроме "Атомстройэкспорта", принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Ожидается, что заменить "Росатом" в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

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В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение о достройке Хмельницкой АЭС с Российской Федерацией.

Между тем, в январе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности обратилось в госкомпании "Энергоатом" и "Укрэнерго" с просьбой изучить целесообразность строительства двух новых блоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Министерство видит риски с вероятным использованием существующих строительных конструкций, что требует проведения дополнительной независимой экспертизы их прочности и соответствия требованиям безопасности эксплуатации ядерных установок.

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Кроме того, по мнению министерства, привлечение к строительству чешской компании Skoda JS a.s. также несет в себе риски, так как ее владельцем является юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации.