В Украине сократились запасы дефицитного угля

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 1 по 5 февраля сократились на 1,3% – до 861,3 тысячи тонн с 872,6 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период сократились до 2,185 миллиона тонн с 2,205 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября 2015 года назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер по обеспечению стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в 2015 году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

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По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по цене 57 долларов за тонну.

Как сообщил министр, сегодня, 5 февраля, в Украину прибывает очередное судно с углем из Южно-Африканской Республики.