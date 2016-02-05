Bloomberg: может ли Россия быть еще более несчастной? Судя по ситуации с нефтью, да

В статьте Елены Попиной под названием "Может ли Россия быть еще более несчастной? Судя по ситуации с нефтью, да", опубликованной на сайте Bloomberg.com., пишется о том, что снижение цены на сырье сделало Россию заложником барреля нефти. Чтобы понять, насколько несчастны обычные россияне, из-за того, что цена на Brent продолжает снижаться, нужно посмотреть на "индекс мучений" – сочетание безработицы и инфляции. Он вырос до 19% с 11,7% в феврале 2014 года и обеспечил второму по величине производителю нефти в мире место среди самых "несчастных" экономик мира.

Свободное падение цен на нефть поразило каждый сектор экономики, повлекло за собой снижение рубля и повышение потребительских цен в три раза от прогнозируемых центральным банком 4%. Россия – нетто-импортер основных товаров, поэтому быстрый рост цен на импорт, вызванный резким падением рубля, стал причиной серьезной инфляции. На прошлой неделе политики приостановили затраты по обслуживанию займов, несмотря на то, что экономика еще глубже погружается в рецессию.

Циклы подъемов и спадов России можно проследить с помощью цены на Brent, которая упала до примерно $30 в 2016 году с более чем $100 в 2010 году.

"История России – это, по сути, история нефти: нефть стала причиной роста инфляции и снижения стоимости рубля, ухудшения состояния экономики и многих проблем для русских", - сказал Тим Лав, инвестиционный менеджер в GAM (Лондон), который отслеживает активы на сумму $130 млрд. Россия составляет около 3% его портфеля.

Изобретенный в 1970 году – в эпоху стагфляции и высокого уровня безработицы – "индекс мучений" попал в немилость, когда экономика стала более запутанной, и многие до сих пор остаются несчастными, несмотря на занижение своих уровней безработицы и галопирующих цен.

Владимир Осаковский, главный экономист по России в Bank of America Corp., принадлежит к тем экономистам, которые считают, что индекс не показывает полную картину: "Мы можем видеть снижение показателей в ближайшие месяцы на фоне более низкой инфляции, но в действительности никаких резких изменений не будет".

Индекс по-прежнему может быть полезным для изучения таких стран, как Россия, которые чрезмерно зависят от одного блага. Россия занимает четвертое место среди крупнейших развивающихся рынков с самым высоким "индексом мучений". Годовой уровень инфляции? Почти 13%. Безработица? Близка к 6%.

"Инфляция сокращает доходы людей, то есть у них меньше средств, и спад цен на нефть означает, что инфляция, вероятно, не снизится настолько быстро, как многие ожидали", - сказал Томаш Нетцель, аналитик Bloomberg Intelligence.

Лав считает, то в этой ситуации слишком много переменных: "Я хотел бы купить больше российских активов, но сейчас невозможно предсказать направление движения цен на нефть, и я не хочу идти на ненужный риск".