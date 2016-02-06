Власти России о нефти: Мы не волшебники, при цене в $30 придется тратить резервы

Минфин РФ может начать тратить резервы при сохранении цены на нефть в $30 за баррель.

Об этом журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия" сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет ТАСС.

"Мы, конечно, не волшебники. Безусловно, если цена (на нефть) сохранится в $30, возможно, нам придется обратиться за резервом. Но мы ставим себе задачу минимизировать такие решения", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, по-прежнему ли стоит задача не тратить средства Резервного фонда.

Согласно данным Минфина, Резервный фонд на 1 февраля 2016 г. составил 3,737 трлн руб., ФНБ - 5,349 трлн руб. В валютном эквиваленте объем фондов на 1 февраля составляет $49,72 млрд и $71,15 млрд соответственно.

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Российский бюджет-2016 сверстан исходя из цены на нефть марки Urals в $50 за баррель, при этом к настоящему времени цены на нефть этой марки опустились ниже $35. Доходы бюджета предполагаются в размере 13,738 трлн рублей (17,5% ВВП), расходы - до 16,099 трлн рублей (20,5% ВВП). Дефицит бюджета составит 2,36 трлн рублей или 3% ВВП.

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Силуанов 13 января заявлял, что при сохранении текущих цен на нефть и в отсутствие ответных мер правительства дефицит может вырасти в два раза. На тот момент цена на нефть марки Brent находилась на своем минимуме - ниже $28 за баррель.