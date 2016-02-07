Иран хочет увеличить поставки газа в Армению в пять раз

Иран в рамках строительства третьей линии электропередач рассматривает возможность увеличения экспорта газа в Армению в пять раз, сообщает Прайм со ссылкой на заявление директора Национальной компании по экспорту газа Ирана Алиреза Камели.

"Даже на основании совместного соглашения (между Ираном и Арменией) существует возможность увеличить поставки газа до 5 миллионов кубометров в день", - цитирует Камели агентство Mehr.

На данный момент Иран ежедневно экспортирует порядка 1 миллиона кубометров газа в Армению. Строительство новых линий электропередач может стать ключевым фактором увеличения поставок иранского газа в Армению, считает директор компании.

Иран и Армения в августе 2015 года заключили соглашение о строительстве третьей ЛЭП, которая соединит энергосистемы двух стран. Контракт, оценивающийся в 107 миллионов евро, предусматривает возведение за два года ЛЭП протяженностью 275 километров. Это позволит втрое увеличить объемы взаимных поставок электроэнергии. Иран рассчитывает с помощью данного проекта подключиться к энергосистемам Грузии и России. Третья ЛЭП, в 400 кВт, облегчит поставки армянской электроэнергии взамен иранского газа, поступающего на Ереванскую ТЭЦ.

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Получаемое Арменией иранское "голубое топливо" перерабатывается в электроэнергию и направляется обратно в исламскую республику из расчета 3 кВт-ч за 1 кубометр природного газа. По данным таможенной службы, в течение 2014 года в Армению из Ирана было импортировано 383 миллиона кубометров газа