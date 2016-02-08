Иран возобновил экспорт нефти в Европу, сообщает The Wall Street Journal.

Первой западной компанией, начавшей загрузку иранской нефти для ее экспорта по морю в Европу, стал швейцарский сырьевой трейдер Glencore.

Читайте такжеИран увеличит экспорт нефти до 2-летнего максимумаТанкер, арендованный Glencore AG, загрузил 80 тыс. тонн нефти на терминале в Персидском заливе.

В целом Иран планирует продавать в Европу 300 тыс. баррелей нефти в день.

Как сообщал УНИАН, Иран планирует выставлять счета за поставленную нефть в евро, а также истребовать в этой валюте замороженные в рамках санкций активы. Речь идет о миллиардах долларов.

Центральный банк Ирана принял решение проводить зарубежные расчеты только в евро. Как заявили чиновники Ирана, отказ от доллара продиктован политическими причинами.