Нефть Brent торгуется выше $34 за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник умеренно растут на фоне низкого объема торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где большинство рынков закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% - до 34,45 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,12% - до 31,23 доллара за баррель, пишет Прайм.

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В понедельник рынки Сингапура, Гонконга, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Рынки Китая будут закрыты всю текущую неделю из-за новогодних праздников.

В центре внимания участников торгов находятся сообщения о воскресной встрече министра нефти Венесуэлы Еулогио Дель Пино с коллегой из Саудовской Аравии Али аль-Наими, на которой они обсудили возможную координацию действий между странами ОПЕК и другими добытчиками нефти. Аль-Наими назвал встречу "успешной". Дель Пино, в свою очередь, сообщил на своей странице в Twitter, что встреча была продуктивной и ориентирована на сотрудничество по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Ни о каких конкретных дальнейших действиях министры не сообщили.

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Рынки также с большим интересом ожидают выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в среду перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в Вашингтоне. Инвесторы надеются услышать очередные намеки на дальнейшие действия регулятора по кредитно-денежной политике, которые могут повлиять на динамику доллара и котировки нефти.

"Мы замерли и ждем его (выступления - ред.) в нервной атмосфере", - сказал агентству Рейтер главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.