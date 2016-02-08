Россия выискала новые возражения по делу ЮКОСа и направила их в суд Гааги

Окружной суд Гааги 9 февраля приступит к рассмотрению апелляционной жалобы России на решение о взыскании с нее $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, пишут "Ведомости" со ссылкой на партнера White & Case (одна из фирм, представляющая интересы России по этому делу в зарубежных юрисдикциях) Дэвида Голдберга.

Читайте такжеХодорковский не исключает, что может попросить политическое убежище в Великобритании В июле 2014 г. арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск «Халли энтерпрайзиз лимитед», «Юкос юниверсал лимитед» и «Ветеран петролеум лимитед», расценив действия России в отношении ЮКОСа как экспроприацию инвестиций, нарушающую Энергетическую хартию (Россия ее подписала, но не ратифицировала). Россия доказывает, что третейский суд не был правомочен рассматривать иск. Кроме того, говорится в апелляционной жалобе, заявители не могут ссылаться на этот документ, так как не являются в буквальном смысле слова инвесторами: фактические владельцы ЮКОСа – российские граждане, чьи инвестиции были сделаны через подставные компании и в нарушение российского законодательства (российские юристы насчитали 28 типов нарушения закона со стороны менеджмента ЮКОСа).

Новым аргументом, который должен усилить позицию российской стороны, стало вынесенное 18 января решение апелляционного суда Стокгольма, отменившего постановление стокгольмского арбитража от 25 июля 2012 г. о взыскании $2 млн в пользу семи испанских акционеров ЮКОСа. Апелляционный суд признал это решение не подлежащим исполнению, указав, что арбитраж не обладает необходимыми полномочиями для вынесения подобных решений.

Иск был подан в 2007 г. после распродажи активов ЮКОСа, заявители добились компенсации за экспроприацию имущества, ссылаясь на соглашение 1990 г. между СССР и Испанией о защите инвестиций.

Решение шведского суда не является доказательством в рамках процедуры в oкружном суде Гааги, уточнила пресс-служба российского Минюста: «Однако надеемся, что постановление апелляционного суда округа Свеа, которым отменено уже второе арбитражное решение по искам бывших акционеров ОАО «НК «ЮКОС» к Российской Федерации, будет учтено нидерландским судом при рассмотрении дела об отмене решений гаагского арбитража, в котором Россия также оспаривает наличие компетенции у арбитража на разрешение спора».

В качестве аргумента в споре ссылки на решения по таким делам вполне могут иметь место, но они носят скорее информационный характер, говорит Владислав Кочерин из компании «Кочерин и партнеры». Но прямого влияния на рассмотрение дела в окружном суде Гааги они не окажут, считает юрист: «Четкие параллели проводить я бы не стал: все-таки там совсем другая юрисдикция и другие основания для оспаривания».