Кремль из-за углубления кризиса хочет обложить дополнительными налогами нефтяников

Минфин РФ впервые в этом году открыто признал, что собирается пересмотреть формулу налога на добычу нефти, чтобы увеличить объем налоговых изъятий из нефтяной отрасли в период низких цен.

Такая корректировка может обойтись отрасли в 650 млрд руб. дополнительных налогов в год при нефти по $50 за баррель, а если цена будет $30, нагрузка вырастет почти на 1 трлн руб., пишет «Коммерсантъ».

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По словам представителей самих нефтяных компаний, повышение налогов может привести к снижению добычи нефти в России в среднесрочной перспективе, сама отрасль может остановиться, а проблемы бюджета не будут решены.

«В текущей ситуации повышение налогов было предсказуемо, но плохо то, что постоянное изменение условий не дает бизнесу долгосрочного понимания, на что ему ориентироваться», — отмечают эксперты.

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Они также сообщают, что уменьшение вычета по НДПИ не будет временным даже формально. Его рост приведет к снижению числа рентабельных проектов и может оказать непосредственное влияние на динамику добычи нефти.