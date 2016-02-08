Крупнейший в мире трейдер прогнозирует десятилетие низких цен на нефть

Мировые цены на нефть останутся низкими в течение минимум десяти лет. Такой прогноз дали в компании Vitol, крупнейшем в мире сырьевом трейдере, сообщает Bloomberg.

По словам генерального директора Vitol Group Иэна Тейлора, в ближайшие десять лет баррель нефти будет стоить от $40 до $60. Одной из причин удешевления нефти станет замедление темпов роста экономики Китая, мирового лидера среди потребителей сырьевых товаров.

Агентство указывает, что прогноз Vitol означает, что нефтедобывающие страны столкнутся с самым длинным периодом низких цен на углеводороды с 1986–1999 годов, когда нефть стоила от $10 до $20 за баррель. Тейлор отметил, что существует вероятность достижения странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель (например, Россией), соглашения о сокращении добычи.

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В апреле 2015 года Тейлор заявлял, что нефтяные цены достигли дна, но значительного их роста в будущем не предвидится. На тот момент стоимость барреля Brent составляла около $65. 8 февраля котировки североморской нефти колеблются около $34,5 за баррель, передает Slon.ru.

На мировом рынке снижается стоимость и других сырьевых товаров: так, 8 февраля цены на никель упали до минимума почти за 13 лет (также из-за сокращения спроса на металл в Китае). Bloomberg еще в сентябре 2015 года предупредило, что ситуация на сырьевых рынках может оцениваться как полноценный кризис.