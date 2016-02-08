Иран назвал объемы поставок нефти в Европу

"Иран планирует ежесуточно продавать европейским клиентам по 300 тысяч баррелей", - заявил иранский министр нефти Биджан Занганех, впервые обозначив объемы поставок на этом направлении, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что 160 тысяч баррелей/день уже готова импортировать Total. Тем временем первая западная компания начала перевозку иранской нефти после снятия санкций.

В середине января власти Ирана распорядились увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей/сутки. Остальной объем поставок будет направляться в Азию.

По словам Занганеха, французская компания Total, начиная с 16 февраля, будет импортировать по 160 тысяч баррелей. По данным источников WSJ в торговом флоте, Total уже зафрахтовала танкер вместимостью 2 миллиона баррелей, который встанет под погрузку на следующей неделе.

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По словам Занганеха, Total также проявила интерес к месторождению Южный Азадеган, расположенному у границы с Ираком, и к проекту по экспорту сжиженного природного газа.