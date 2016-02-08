Platts запустит новый ценовой индикатор нефти Brent

Агентство Platts 14 марта запускает новый ценовой индикатор нефти, сообщает Прайм со ссылкой на заявление директора Platts Джонти Рашфорта.

"Индикатор будет называться Dated Brent CIF Rotterdam, и первоначально индекс будет запущен как существующая корзина нефти Brent, предлагаемая на условиях CIF в Роттердаме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый индикатор нацелен на более тяжелые сорта нефти Северного моря. Он создается для того, чтобы обеспечить достаточную для торгов ликвидность для сортов нефти Северного моря в будущем, сказал Рашфорт.

"Мы думаем, что пришло время для его введения, когда рынок движется и меняется", - добавил он.

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По его словам, многие из новых сортов нефти, которые поступают на рынок из Северного моря, будут значительно тяжелее существующей корзины. Что касается перспектив, то рынок будет ожидать сортов, которые довольно сильно отличаются от легкой нефти из Северного моря.

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Консультации между агентством Platts и участниками рынка по новому индикатору продолжаются.