Завод Григоришина предложил "Укрэнерго" лучшую цену на поставку скандальных трансформаторов

Крупнейший в Украине производитель трансформаторов - "Запорожтрансформатор" предложил наименьшую цену в тендере на поставку трансформаторов для государственной компании "Укрэнерго".

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе процедуры раскрытия ценовых предложений тендера. Общая сумма по трем лотам составила 928,59 миллиона гривень.

В частности, предложение "Запорожтрансформатора" по первому лоту (на поставку автотрансформаторов и реакторов мощностью 750 кВт) составило 335,3 миллиона гривень, по второму лоту (автотрансформаторы напряжением 330 кВт) – 571,4 миллиона гривень, по третьему лоту (линейные трансформаторы) – 21,881 миллиона гривень. Авансовые платежи по первому и третьему лотах составляют 45%, по второму – 40%.

В тендере также принимали участие представительства компаний Siemens и ABB, предложения которых были значительно дороже. В частности, "Сименс Украина" сделала предложение лишь по первому лоту – 618,505 миллиона гривень с НДС. При этом авансовый платеж должен был составить 30%.

Предложение представительства компании ABB по первому лоту составило 893,1 миллиона гривень, по второму – 1,084 миллиарда гривень, по третьему – 91,7 миллиона гривень.

Заявку на участие в тендере подало также представительство корейской компании Daewoo, однако в ходе раскрытия ценовых предложений стало известно, что компания решила отказаться от участия в тендере.

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Как сообщал УНИАН, в начале октября 2015 года руководство "Укрэнерго" пригласило к участию в тендере по закупке трансформаторов ряд международных компаний, смягчив при это квалификационные критерии к участникам тендера.

Тендер на поставку 22 трансформаторов общей ожидаемой стоимостью 2,047 миллиарда гривень был объявлен 2 октября.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании "Укрэнерго" инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 миллиарда гривень.

После утверждения инвестпрограммы "Укрэнерго" объявило тендер на закупку трансформаторов, однако его проведение было прекращено после появления публикаций в СМИ, в которых высказывалось предположение, что победителем тендера станет предприятие "Запорожтрансформатор", подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

В 2015 году "Укрэнерго" получило 5,327 миллиарда гривень дохода от передачи электроэнергии, что на 73% больше, чем в 2014 году.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

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Справка УНИАН. "Запорожтрансформатор" входит в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.