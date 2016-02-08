Норвегия собирается обогнать Россию по поставкам газа в Литву

Рыночная доля Норвегии на газовом рынке Литвы в 2016 году впервые превысит 50%, сократив таким образом зависимость страны от российских поставок, сообщает РБК со ссылкой на заявление литовского министра энергетики Рокаса Масюлиса.

"В 2016 году Литва будет импортировать больше газа из Норвегии, чем из России, которая ранее была ее единственным поставщиком. Основываясь на текущих планах, рыночная доля Statoil превысит в этом году 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца 2014 года монополистом в поставках газа в Литву был "Газпром". Чтобы снизить энергозависимость от России, в стране был открыт плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), который позволил получать газ из Норвегии.

В этом году объемы импорта СПГ в Литву вырастут в три раза после подписания двух новых контрактов с Statoil, сообщил в пятницу оператор терминала Klaipedos Nafta. Получателями газа по краткосрочным контрактам станут газовая компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) и производитель азотных удобрений Achema.

"Подписание новых контрактов с Statoil стало очевидным доказательством, что продукции "Газпрома" на рынке есть реальная конкуренция", - отметил Масюлис.

Новые сделки означают, что поставки через СПГ-терминал составят в 2016 году более 1 миллиарда кубометров - при том, что общая потребность Литвы в газе составляет примерно 2 миллиарда кубометров.

По данным Klaipedos Nafta, до конца сентября в результате заключения новых контрактов ожидается прибытие 12 танкеров с СПГ. Ранее речь шла о поставках 4 танкеров по контракту с компанией Litgas, которая в течение пяти лет обязалась закупать у норвежцев по 540 миллионов кубометров газа в год.

"Долгосрочный контракт LDT с "Газпромом" истек в прошлом году, и, по словам представителя литовской компании, ей пришлось подписать краткосрочное соглашение с Statoil, чтобы покрыть дефицит. Переговоры LDT с "Газпромом" продолжаются", - сообщает издание.

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Глава LDT Мантас Микалаюнас в пятницу заявил, что контракт с Statoil предусматривает поставку около 300 миллионов кубометров, их хватит литовскому импортеру на полгода. Он объяснил обращение к норвежской компании желанием диверсифицировать поставки и ценовой политикой "Газпрома", которая повернулась в неблагоприятном направлении.

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"Рыночная доля "Газпрома" в будущем будет зависеть от цен и других коммерческих условий", - пояснил Масюлис.

Министр отметил, что по этому вопросу не будет политических решений и все решения по закупкам газа являются коммерческими.