Вторая партия южноафриканского угля 6 февраля прибыла в порт "Южный"

Вторая партия угля из Южно-Африканской Республики в объеме 79 тысяч тонн, который импортировался для теплоэлектростанций госкомпании "Центрэнерго", прибыла в порт "Южный" 6 февраля, говорится в сообщении порта.

"6 февраля 2016 года на рейд порта "Южный" прибыл балкер "FYLA", груженный энергетическим углем из ЮАР (порт Ричардс-Бей) в объеме 79 тысяч тонн", - сообщает пресс-служба порта.

Согласно сообщению, швартовка была осуществлена 7 февраля в 17:00 у глубоководного причала №6.

Это уже вторая поставка южноафриканского угля, поступившего на разгрузку в порт "Южный". Первую партию объемом 168 тысяч тонн 5 декабря 2015 года в порт доставил балкер "Bulk China".

В сообщении отмечается, что разгрузка балкера "FYLA" стартовала 7 февраля в 22:30. По состоянию на утро 8 февраля на причальный склад порта разгружено 13 тысяч тонн груза.

"Средняя скорость разгрузочных операций составляет 20 тысяч тонн в сутки. Запланированное время на полную разгрузку – 4 дня", - уточняет пресс-служба.

Также сообщается, что груз будет перегружен в вагоны и по железной дороге доставлен на Трипольскую ТЭС.

В сообщении приводятся слова заместителя директора по экономической безопасности Трипольской ТЭС (входит в "Центрэнерго") Константина Любоженко, который сообщил, что станции угля хватит на месяц.

"Данного объема угля хватит ориентировочно на месяц бесперебойной работы ТЭС", - сказал он.

По его словам, контроль качества угля из ЮАР осуществляет международная компания "SGS". Первые пробы уже отобраны и будут доставлены в лабораторию компании, расположенную в Одессе.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Между тем, 3 февраля в СМИ появилась информация, что под видом более дорогого угля из ЮАР для "Центрэнерго" поставляется антрацит из зоны АТО. При этом сообщалось, что контролируют этот процесс люди, приближенные к Виктору Медведчуку, который принимает участие в переговорах Украины и России по урегулированию войны на Донбассе, а также является кумом президента России Владимира Путина.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, комментируя данную информацию, отрицал ее правдивость, уточняя, что уголь из зоны АТО закупается по 1200 гривень/тонна, а из ЮАР - по 74 доллара/тонна. Однако 4 февраля министр обратился в Службу безопасности Украины и Государственную фискальную службу с просьбой проверить контракты на поставку угля для "Центрэнерго".