Нефть умеренно дорожает на фоне слабеющего доллара

Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника вернулись к положительной динамике, компенсируя потери предыдущей торговой сессии, несмотря на сохраняющиеся опасения за глобальный переизбыток на рынке сырья на фоне неясности в отношении возможной координации действий главных стран-экспортеров "черного золота", направленных на общее снижение уровня добычи, сообщает Прайм.

По состоянию на 07:02 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до 32,91 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,96% - до 29,98 доллара за баррель.

Неясность относительно возможной координации действий основных стран-экспортеров по снижению предложения на нефтяном рынке продолжает влиять на динамику торгов. В воскресение состоялась встреча министра нефти Венесуэлы Эулохио Дель Пино с коллегой из Саудовской Аравии Али аль-Наими, на которой они обсудили возможную координацию действий между странами ОПЕК и другими добытчиками нефти. Участники встречи назвали ее успешной и продуктивной, однако ни о каких конкретных действиях не сообщили, что разочаровало ожидания рынка.

"Я думаю, что вероятность скоординированных действий по сокращению поставок крайне мала", - заявил газете The Wall Street Journal стратег ANZ в Сиднее Дэниэл Хайнз (Daniel Hynes).

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Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать слабеющий на фоне опасений за глобальный рост экономики доллар. Так, падение спроса на рисковые активы во вторник вызвало ослабление доллара к иене до минимума с ноября 2014 года.

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В целом, объем торгов на текущей неделе значительно снижен в связи с празднованием Нового года по лунному календарю во многих азиатских странах. Во вторник закрыты рынки Сингапура, Гонконга, Кореи, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Тайваня. Рынки Китая будут закрыты всю текущую неделю из-за новогодних празднований.