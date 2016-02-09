В США прогнозируют снижение добычи сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти в США в марте снизится на 92 тысячи баррелей. В результате, по прогнозам американского Министерства энергетики, добыча сократится до 4,92 миллиона баррелей, сообщает Прайм.

Эксперты ведомства ожидают сокращения добычи на всех крупнейших сланцевых месторождениях страны.

Наибольшее падение ожидается на Eagle Ford в Техасе, где добыча сократиться на 50 тысяч баррелей в сутки — до 1,222 миллиона баррелей.

Читайте также"Газпром" смирился со сланцевой революцией и готов снижать цены - СМИ

На месторождениях Bakken в Северной Дакоте прогнозируется снижение на 25 тысяч баррелей — до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Читайте такжеMerrill Lynch прогнозирует новый пик "сланцевой революции" в США к 2020 году

Также Министерство энергетики США ожидает сокращения и добычи газа. Как ожидается, добыча голубого топлива снизится на 12,8 миллиона кубометров до 1,253 миллиарда кубометров.