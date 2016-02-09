МЭА снова ухудшило прогнозы мирового спроса на нефть в 2016 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) не исключает рисков снижения стоимости нефти, и полагает, что нефтяной рынок во второй половине 2016 года продолжит оставаться перенасыщенным, сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад агентства.

МЭА предполагает, что размер превышения предложения над спросом в начале 2016 года даже больше, чем тот, о котором агентство говорило в прошлом месяце.

Стоимость нефти марок WTI и Brent на закрытии 20 января достигла самых низких показателей - 28,35 доллара за баррель и 27,88 долларов за баррель соответственно. После этого цена Brent кратковременно поднялась выше отметки в 35 долларов за баррель, а цена нефти WTI практически не изменилась.

"Возможно, некоторые из самых пессимистичных прогнозов, говорящих о том, что цены на нефть упадут до 10 долларов за баррель, слишком преувеличены, и впереди нас все-таки ждут более благоприятные дни для нефтяных цен", - пишет МЭА.

"Основываясь на предположении, что добыча нефти со стороны ОПЕК в первом квартале 2016 года останется близко к уровню в 32,7 миллиона баррелей в день, предполагаемый уровень роста запасов на рынке составит 2 миллиона баррелей в день, а во втором квартале 2016 года – 1,5 миллиона баррелей в день. Данные по предложению и спросу на рынке на вторую половину 2016 года говорят об увеличении запасов – 0,3 миллиона баррелей в день", - отмечает МЭА.

Читайте такжеКрупнейший в мире трейдер прогнозирует десятилетие низких цен на нефть

Если эти цифры окажутся правдивыми, сложно понять, как цены на нефть смогут вырасти. Учитывая тот факт, что рынок продолжает оставаться переполненным нефтью, риск снижения стоимости увеличивается, пишет МЭА.

Читайте такжеMerrill Lynch прогнозирует новый пик "сланцевой революции" в США к 2020 году

"Постоянные слухи о возможном соглашении сократить добычу между странами ОПЕК и ведущими странами-производителями, не входящими в ОПЕК, судя по всему, просто слухи. Это дело ОПЕК, будет она или нет сокращать добычу самостоятельно или совместно с другими производителями, но вероятность скоординированных сокращений очень низкая. Это устраняет один из факторов для роста", - говорится в докладе МЭА.