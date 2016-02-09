Потребление угля в Украине в 2015 году сократилось на треть

Потребление энергетического угля на украинских теплоэлектростанциях в 2015 году сократилось на треть по сравнению с предыдущим годом – до 27 миллионов тонн, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Производство тепловой генерации уменьшилось, то есть спрос на уголь снизился - с 38 миллионов тонн до 27 миллионов тонн", - сказал Демчишин.

По его словам, в прошлом году также наблюдалась тенденция увеличения использования на ТЭС угля газовой марки, поскольку уголь антрацит в Украине остается дефицитным.

Как сообщил министр, доля потребления газовых углей в стране в прошлом году была на уровне 65-70%, тогда как в 2014 году соотношение использования угля газовой группы и антрацитов было равным. Вместе с тем министр выразил надежду, что в текущем году спрос на уголь будет увеличиваться за счет увеличения экспорта электроэнергии.

Также Демчишин сообщил, что на Змиевской теплоэлектростанции проходит модернизация, после которой два блока станции будут переведены с антрацитовых на газовые угли. По оценке министра, это увеличит спрос на газовый уголь на 1,8 миллиона тонн в год.

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Как сообщал УНИАН, по словам Демчишина, Украина к апрелю текущего года намерена возобновить ранее остановленный из-за дефицита угля экспорт электроэнергии в Беларусь, Молдову и начать ее поставки в Литву. Украина уже провела соответствующие переговоры.

На фоне дефицита угля для теплоэлектростанций Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

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Справка УНИАН. Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "ЭРУ Трейдинг".