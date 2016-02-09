В Goldman Sachs готовы к падению нефти ниже $20

Глава отдела Goldman Sachs по исследованиям на сырьевых рынках Джефф Карри сообщил, что у него не вызовет удивления снижение мировых цен на нефть ниже 20 долларов за баррель, сообщает Прайм.

"Волатильность продолжает расти... Я бы не удивился, если (цены на - ред.) нефтяном рынке дойдут до уровня ниже 20 (долларов за баррель - ред.). Но мы видим, что, если мы войдем в этот диапазон 26-28 долларов, мы начнем видеть действия. Мы начнем видеть, как ценовая волатильность впервые перейдет в фундаментальную волатильность", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg.

По мнению представителя Goldman, сейчас есть два "стресса" для нефтяного рынка: первый - операционный стресс, второй - финансовый. "Поэтому мы полагаем, что волатильность нефтяных цен будет в диапазоне от 20 долларов (за баррель - ред.) - операционный стресс на нижней границе и 40 долларов (за баррель - ред.) - верхняя граница диапазона по финансовому стрессу", - отметил эксперт.

Читайте такжеКрупнейший в мире трейдер прогнозирует десятилетие низких цен на нефть

В отличие от состояния рынка нефти в предыдущие циклы, по словам Карри, наиболее характерной чертой текущего положения на рынке является недостаток ответа со стороны поставок нефти.