Украина в текущем отопительном сезоне больше не будет закупать уголь из ЮАР

Украина в текущем отопительном сезоне не будет закупать дополнительный объем угля из Южно-Африканской Республики, который ранее импортировался для нужд теплоэлектростанций госкомпании "Центрэнерго".

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Нет, больше не будем закупать", - сказал Демчишин, отвечая на вопрос журналистов.

При этом, министр отметил, что в текущих условиях Украина могла обойтись без закупки второй партии южноафриканского угля, однако объемы этого топлива уже были ранее законтрактованы.

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Как сообщал УНИАН, вторая партия угля из Южно-Африканской Республики в объеме 79 тысяч тонн, который импортировался для теплоэлектростанций госкомпании "Центрэнерго", прибыла в порт "Южный" 6 февраля.