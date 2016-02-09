Нет денег: построенную на 90% угольную шахту в Волынской области законсервируют

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено законсервировать шахту №10 "Нововолынская" (Волынская область), строительство которой началось в советские времена, из-за высокой стоимости работ по завершению достройки шахты, сумма расходов на которые оценивается в 1,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Демчишин в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

"Для того, чтобы достроить №10 "Нововолынскую" необходимо 1,5 миллиарда гривень… Сейчас мы будем заниматься ее консервацией" - сказал министр.

По словам Демчишина, Министерство финансов Украины отказывается выделять такую большую сумму на данный объект. При этом Демчишин сообщил, что на протяжении многих лет средства на завершение строительства шахты выделялись, однако реальные работы почти не проводились.

"Денег там закопано очень много", - отметил Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, в феврале прошлого года Демчишин заявил, что шахту №10 "Нововолынская" можно запустить через 6-9 месяцев при условии надлежащего финансирования, воли политических элит и желания местных советов.

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Справка УНИАН. Строительство шахты №10 "Нововолынская" началось в 1989 году. Открытие планировалось в августе 2012 года. Шахта строится исключительно за счет бюджетных средств. Промышленные запасы угля составляют 37 миллионов тонн. Ориентировочный срок службы шахты - около 40 лет. Общая сметная стоимость строительства - 2,3 миллиарда гривень. Фактически шахта построена на 90%.