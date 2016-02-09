Еврокомиссия разработала стратегию по замещению российского газа

Еврокомиссия выбрала 14 приоритетных проектов в области газоснабжения, развитие которых поможет преодолеть зависимость от газа из России, пишет Spiegel со ссылкой на источник в ведомстве.

Речь идет о развитии центральных проектов общей инфраструктуры, посредством которых любое государство ЕС сможет получать газ из многих стран. Данная инициатива, представляющая общий интерес, будет представлена еврокомиссаром по энергетике Мигелем Ариасе Каньете 10 февраля.

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Среди приоритетных проектов ЕК — быстрое завершение строительства терминала СПГ в Хорватии, в том числе трубопровода в направлении Венгрии; строительство нескольких трубопроводов, которые сильнее свяжут Финляндию и страны Балтии с газовой сетью остальной части ЕС; а также расширение трубопроводной сети в Румынии, Болгарии и Греции.

Для реализации этих проектов Евросоюз должен выделить средства. Как следует из инициативы Еврокомиссии, данные проекты будут способствовать обеспечению энергетической безопасности и конкуренции на газовом рынке ЕС, передает Gazeta.ru.

Еврокомиссия также заявила о намерении в будущем проверять межправительственные соглашения в области энергетики и сами договоры о поставках.

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В статье отмечается, что Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком газа в Европу, занимая до 40% рынка.